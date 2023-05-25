Песков прокомментировал попытку диверсантов атаковать российские объекты энергетики

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку диверсий на российских АЭС продолжающимися враждебными действиями Киева.

По его словам, ответственность за нападения лежит на террористах, "которые это делают". Он отметил, что российские спецслужбы борются с ними.

"Действительно, эта информация стала общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и продолжается специальная военная операция", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли в преддверии 9 Мая две попытки диверсий Службы внешней разведки Украины на Ленинградской и Калининской АЭС.

Силовикам удалось задержать двух участников диверсионной группы, а также двух ее пособников из числа россиян. Последние обеспечивали диверсантов средствами связи и предоставили им автотранспорт с поддельными госномерами.

Как выяснили правоохранители, задержанные были завербованы СВРУ еще в сентябре прошлого года. После прохождения специальной подготовки они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области.