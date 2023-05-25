Песков заявил, что правительство РФ весь год работает в напряженном режиме

Фото: kremlin.ru

Российское правительство весь год работает в очень напряженном режиме. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство всегда работает в наряженном режиме. Каждый министерский портфель – это очень-очень напряженная ежедневная работа", – заявил Песков.

Вместе с этим он рассказал, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой МЧС РФ Александром Куренковым. Представитель Кремля отметил, что президент положительно оценивает деятельность руководителя ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера признался, что не знает, откуда Путин берет силы. Журналисты задали представителю Кремля вопрос, откуда президент черпает энергию при своем напряженном расписании.

Песков ответил, что эту загадку пытаются все решить последние 22 года.