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Политика

Новости часа: Песков назвал киевский режим террористическим

Новости часа: Песков назвал киевский режим террористическим

Новости часа: кабмин может выделить 5 млрд руб для обслуживания авиаперелетов внутри РФ

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Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно – Путин

Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине более чем оправданна

Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Путин заявил, что цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным

Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Децентрализация валют будет способствовать деполитизации процесса – Путин

Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал киевский режим террористическим. Он отметил, что страны коллективного Запада де-факто и де-юре поддерживают террористические методы работы, помогая киевскому режиму.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ливня с ветром будет действовать в Москве до 21:00. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в ДНР. Это данные Минобороны РФ.

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