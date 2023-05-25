Новости часа: Песков назвал киевский режим террористическим

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал киевский режим террористическим. Он отметил, что страны коллективного Запада де-факто и де-юре поддерживают террористические методы работы, помогая киевскому режиму.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ливня с ветром будет действовать в Москве до 21:00. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в ДНР. Это данные Минобороны РФ.