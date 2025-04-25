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25 апреля, 19:15

Политика

Песков оценили переговоры Путина с Уиткоффом как способ донести позицию России

Песков оценили переговоры Путина с Уиткоффом как способ донести позицию России

Путин провел переговоры с посланником президента США в Кремле

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В Москве завершились трехчасовые переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле и, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, позволяет донести до США позицию России.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны смогли сблизить позиции не только по украинскому вопросу, но и по ряду других тем. Рассматривалась возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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