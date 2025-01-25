Путин выразил готовность к диалогу с Трампом по урегулированию украинского конфликта

Владимир Путин готов обсудить украинский конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Как заявили в Кремле, Россия никогда не отказывалась от контактов с США. На этой неделе, сразу после своей инаугурации, Трамп сделал ряд громких заявлений, в том числе фактически выдвинул ультиматум Москве – договориться по Украине или столкнуться с новыми санкциями.

По словам политологов, Трамп остается прагматичным лидером, для которого ключевыми станут первые 100 дней президентства. Его заявления касаются не только внешней политики, но и внутренней: он намерен пересмотреть инициативы предыдущей администрации, депортировать нелегальных мигрантов и провести ряд экономических реформ.

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