Путин заявил, что усиление инфляции является результатом безответственности стран G7

Резкое усиление инфляции является результатом нескольких лет безответственной работы стран G7. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в формате "БРИКС плюс" в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что текущая экономическая ситуация в мире не является следствием действий России на Украине. По его словам, это не итог последних месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

