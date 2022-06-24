Владимир Путин обвинил Запад в циничном отношении к глобальным продовольственным проблемам в развивающихся странах. Такое заявление он сделал на встрече в формате "БРИКС плюс" в режиме видеоконференции.

Кроме того, он отметил, что скачок цен на зерно больше всего ударил по развивающимся рынкам. Путин добавил, что рост инфляции на Западе стал результатом их безответственной макроэкономической политики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

