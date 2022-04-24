Владимир Путин поздравил православных христиан России с Пасхой. В своем обращении президент отметил важность плодотворной работы Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленной на сбережение исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.

Отдельно президент сказал о благотворительной деятельности христианских религиозных организаций, оказывающих действенную помощь тем, кто нуждается в поддержке и заботе в это непростое время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.