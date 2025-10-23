Форма поиска по сайту

23 октября, 16:15

Политика

Владимир Путин рассказал о снижении подоходного налога в России для семей с детьми

Подоходный налог для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, снизится на 6% благодаря налоговой семейной выплате, которая начнет действовать в России со следующего года, рассказал Владимир Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике.

На Совете также прозвучало предложение дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей. Президент назвал идею очень удачной и подчеркнул, что к совершенствованию программы нужно подходить аккуратно, чтобы в первую очередь защитить права женщин и детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

