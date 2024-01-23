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23 января, 16:30

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Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума на ВДНХ

Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума на ВДНХ

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Владимир Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные – любимые", в рамках которого состоялась торжественная церемония старта Года семьи в России. Как подчеркнул российский лидер, вся внутренняя и экономическая политика страны связана с поддержкой семей.

Также в рамках форума Владимир Путин ответил на вопросы участников и победителей конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное". Так, одна из участниц предложила главе государства создать Всероссийский родительский комитет. Президент РФ идею поддержал, отметив, что в первую очередь необходимо определить функции комитета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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