Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума на ВДНХ

Владимир Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные – любимые", в рамках которого состоялась торжественная церемония старта Года семьи в России. Как подчеркнул российский лидер, вся внутренняя и экономическая политика страны связана с поддержкой семей.

Также в рамках форума Владимир Путин ответил на вопросы участников и победителей конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное". Так, одна из участниц предложила главе государства создать Всероссийский родительский комитет. Президент РФ идею поддержал, отметив, что в первую очередь необходимо определить функции комитета.

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