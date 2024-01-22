Занятие "Разговоры о важном" о семье проведут в российских школах в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Внеурочное занятие "Разговоры о важном" о семье и семейных ценностях могут провести в российских школах в текущем году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках форума "Родные – Любимые" на международной выставке "Россия" на ВДНХ.

"Школа – это тоже семья. Поэтому в рамках Года семьи мы будем все делать для того, чтобы поддержать семьи, педагогов, учителей", – передает его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин объявил 2024 год в РФ Годом семьи. Данная инициатива призвана популяризовать госполитику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

По этому поводу в столице на выставке "Россия" организовали семейный форум "Родные – Любимые". Там для гостей подготовили конкурсы, лекции, мастер-классы, экскурсии, семейное катание на коньках и многое другое.

Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи