Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

Владимир Путин встретится с представителем США Стивеном Уиткоффом 22 января. Планы провести переговоры со спецпосланником американского президента Дональда Трампа ранее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча станет уже 7-й по счету.

В преддверии очередного визита американский дипломат отметил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.