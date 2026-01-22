Форма поиска по сайту

22 января, 07:15

Политика

Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

Путин поручил МИД изучить предложение Трампа о "Совете мира"

Путин заявил, что продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета

Путин обсудил с правительством РФ ситуацию на рынке нового жилья

Владимир Путин провел совещание с членами правительства по социальным вопросам

Владимир Путин планирует встретиться со Стивеном Уиткоффом 22 января

Путин и Собянин осмотрели экспозицию беспилотной техники в электродепо "Аминьевское"

Владимир Путин поздравил сотрудников СК с профессиональным праздником

Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Президент поручил увеличить срок оплачиваемого больничного для многодетных родителей

Владимир Путин встретится с представителем США Стивеном Уиткоффом 22 января. Планы провести переговоры со спецпосланником американского президента Дональда Трампа ранее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча станет уже 7-й по счету.

В преддверии очередного визита американский дипломат отметил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры по Украине
Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

