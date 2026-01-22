22 января, 07:15Политика
Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января
Владимир Путин встретится с представителем США Стивеном Уиткоффом 22 января. Планы провести переговоры со спецпосланником американского президента Дональда Трампа ранее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча станет уже 7-й по счету.
В преддверии очередного визита американский дипломат отметил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине.
