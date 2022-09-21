Новости часа: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России объявлена частичная мобилизация. Призыву подлежат те, кто находится в запасе. Об этом заявил Владимир Путин.

Глава государства также сообщил, что мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября. По указу президента, мобилизованные россияне будут иметь статус военнослужащих-контрактников.

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Не будут мобилизовать студентов и тех, кто проходит срочную службу.