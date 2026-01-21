Владимир Путин провел совещание с членами правительства по социальным вопросам

Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил широкий круг социальных вопросов от доступности лекарств и поддержки многодетных семей до выплат ветеранам СВО.

Встреча началась с докладов о ликвидации последствий сильнейших снегопадов в разных регионах страны от Москвы до Камчатки. Президент поручил региональным властям держать ситуацию на контроле. В ближайшие дни многие субъекты могут столкнуться с новой волной морозов и снегопадов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.