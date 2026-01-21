21 января, 19:30Политика
Владимир Путин провел совещание с членами правительства по социальным вопросам
Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил широкий круг социальных вопросов от доступности лекарств и поддержки многодетных семей до выплат ветеранам СВО.
Встреча началась с докладов о ликвидации последствий сильнейших снегопадов в разных регионах страны от Москвы до Камчатки. Президент поручил региональным властям держать ситуацию на контроле. В ближайшие дни многие субъекты могут столкнуться с новой волной морозов и снегопадов.
