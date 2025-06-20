Экономический обозреватель перечислил основные моменты из речи Владимира Путина на ПМЭФ

Владимир Путин произнес большую речь в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2025. Экономический обозреватель Москвы 24 Константин Цыганков обозначил главные реперные точки в выступлении главы государства.

Среди них – упор на развитие локальных брендов, замедление инфляции, ускорение процесса внедрения цифрового рубля, а также динамика показателей российской экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.