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20 июня, 17:15

Экономика

Экономический обозреватель перечислил основные моменты из речи Владимира Путина на ПМЭФ

Экономический обозреватель перечислил основные моменты из речи Владимира Путина на ПМЭФ

Владимир Путин перечислил темы для дискуссии на полях ПМЭФ

Путин выступит на ПМЭФ-2025

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

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Владимир Путин произнес большую речь в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2025. Экономический обозреватель Москвы 24 Константин Цыганков обозначил главные реперные точки в выступлении главы государства.

Среди них – упор на развитие локальных брендов, замедление инфляции, ускорение процесса внедрения цифрового рубля, а также динамика показателей российской экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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