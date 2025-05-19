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19 мая, 13:15

Политика

Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 19 мая

Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 19 мая

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Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 мая. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле разговор назвали важным. Главы государств обсудят итоги стамбульских договоренностей. Они отметили, что расскажут о результате. Что касается очной встречи Путина с Трампом, то все зависит от сроков, которые обозначат лидеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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