Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 19 мая

Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 мая. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле разговор назвали важным. Главы государств обсудят итоги стамбульских договоренностей. Они отметили, что расскажут о результате. Что касается очной встречи Путина с Трампом, то все зависит от сроков, которые обозначат лидеры.

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