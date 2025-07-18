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18 июля, 19:15

Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

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Владимир Путин обсудил с турецким президентом Реджепом Эрдоганом события на Ближнем Востоке, в том числе обострение ситуации в Сирии. В ходе телефонного разговора лидеры отметили важность стабилизации обстановки в регионе путем диалога.

Кроме того, главы государств затронули и конфликт на Украине. Российский президент подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического урегулирования и поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с украинской стороной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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