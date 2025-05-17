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17 мая, 12:15

Политика

Песков заявил о продолжении работы по украинскому урегулированию

Песков заявил о продолжении работы по украинскому урегулированию

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Работа по украинскому урегулированию будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что переговоры России и Украины будут проходить в закрытом режиме.

Кроме того, Песков подчеркнул, что встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна при условии, что делегации стран достигнут определенных договоренностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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