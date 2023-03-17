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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал поставки техники Киеву от Варшавы

Новости часа: Песков прокомментировал поставки техники Киеву от Варшавы

Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 Украине не повлияет на исход СВО – Песков

Песков сравнил поставки Словакии и Польши МИГ-29 для ВСУ с утилизацией старой техники

Мишустин считает нужным смотреть на суть обвинений по ситуации с блогерами Чекалиными

Новости часа: Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений

Мишустин попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Новости часа: Путин усомнился, что отмена ЕГЭ поможет развитию образования в РФ

Владимир Путин усомнился в эффективности отмены ЕГЭ

Новости часа: Путин сообщил, когда инфляция в РФ дойдет до целевых показателей

Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Техника, поставленная Киеву Варшавой, будет подлежать уничтожению в ходе СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Центры сопровождения семей участников спецоперации созданы во всех регионах России. Об этом рассказали в Минтруд.

Состояние фигуриста Романа Костомарова немного улучшилось. Он находится в сознании, сообщили СМИ.

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