14:30Политика
Новости часа: Песков прокомментировал поставки техники Киеву от Варшавы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Техника, поставленная Киеву Варшавой, будет подлежать уничтожению в ходе СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Центры сопровождения семей участников спецоперации созданы во всех регионах России. Об этом рассказали в Минтруд.
Состояние фигуриста Романа Костомарова немного улучшилось. Он находится в сознании, сообщили СМИ.