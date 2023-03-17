Новости часа: Песков прокомментировал поставки техники Киеву от Варшавы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Техника, поставленная Киеву Варшавой, будет подлежать уничтожению в ходе СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Центры сопровождения семей участников спецоперации созданы во всех регионах России. Об этом рассказали в Минтруд.

Состояние фигуриста Романа Костомарова немного улучшилось. Он находится в сознании, сообщили СМИ.