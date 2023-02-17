Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

Жители новых регионов вскоре начнут получать российскую пенсию. Владимир Путин утвердил пенсионные нормы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Они начнут действовать с 1 марта.

Новые правила касаются граждан, постоянно проживавших в этих регионах на момент их принятия в состав РФ, а также приехавших в страну с этих территорий. Пенсии будут начисляться в заявительном порядке. Необходимые для назначения выплат документы на украинском языке будут принимать без перевода.

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