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Общество

Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

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Жители новых регионов вскоре начнут получать российскую пенсию. Владимир Путин утвердил пенсионные нормы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Они начнут действовать с 1 марта.

Новые правила касаются граждан, постоянно проживавших в этих регионах на момент их принятия в состав РФ, а также приехавших в страну с этих территорий. Пенсии будут начисляться в заявительном порядке. Необходимые для назначения выплат документы на украинском языке будут принимать без перевода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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