16 августа, 19:15

Политика

Путин заявил, что РФ хотела бы завершения конфликта на Украине

Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине и уважает позицию американских властей по этой теме, заявил Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита на Аляске.

Президент отметил, что стороны говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. По его словам, устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования.

Разговор с США был откровенным и содержательным, подчеркнул глава государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

