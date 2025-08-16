Путин заявил, что РФ хотела бы завершения конфликта на Украине

Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине и уважает позицию американских властей по этой теме, заявил Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита на Аляске.

Президент отметил, что стороны говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. По его словам, устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования.

Разговор с США был откровенным и содержательным, подчеркнул глава государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.