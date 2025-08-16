Форма поиска по сайту

16 августа, 18:15

Путин провел совещание в Кремле по итогам саммита на Аляске

Владимир Путин провел совещание в Кремле по итогам российско-американских переговоров на Аляске. По словам президента, встреча была своевременной и весьма полезной.

Делегации обсудили практически все направления взаимодействия, а также возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. Устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования, сказал глава государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

