16 августа, 18:15Политика
Путин провел совещание в Кремле по итогам саммита на Аляске
Владимир Путин провел совещание в Кремле по итогам российско-американских переговоров на Аляске. По словам президента, встреча была своевременной и весьма полезной.
Делегации обсудили практически все направления взаимодействия, а также возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. Устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования, сказал глава государства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.