Путин назвал "хитрюгой" рабочего, попросившего расширить программу "Молодая семья"

Владимир Путин назвал "хитрюгой" рабочего, который попросил расширить льготную программу "Молодая семья" на бездетных. Диалог состоялся на Магнитогорском металлургическом комбинате. Сотрудник предприятия предложил поддерживать молодые пары до появления первенца.

Президент посоветовал не откладывать рождение ребенка на потом, отметив, что государство подставит плечо молодым родителям, когда у них появится ребенок.

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