Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий

Глава ЦИК Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий. В ходе разговора она назвала итоги выборов в России удивительными, отметив, что российский народ проявил мудрость и консолидацию. На встрече с Памфиловой глава государства поблагодарил Центризбирком за работу на выборах президента.

По официальным данным ЦИК, за Владимира Путина отдали голоса рекордные 87,28% избирателей. Также на выборах президента России зафиксировали рекордную явку – 77,44%.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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