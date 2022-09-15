Новости часа: Путин на саммите РФ – КНР – Монголия призвал развивать расчеты в нацвалютах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин на саммите Россия – КНР – Монголия призвал развивать расчеты в нацвалютах.

В Московском зоопарке ждут новую команду врачей для медведя Диксона. Будет консилиум ветеринарной академии, сообщили в администрации зоопарка.

Бабьего лета в Москве можно не ждать. Пока синоптическая ситуация не складывается, прокомментировали в Гидрометцентре России.