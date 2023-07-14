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Новости

14 июля, 15:30

Общество

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом РФ допмеры защиты критически важных объектов

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом РФ допмеры защиты критически важных объектов

Новости часа: Песков назвал решение МОК не приглашать спортсменов РФ несправедливым

Новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет – Песков

Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ

Новости часа: москвичей призвали сообщать о скоплениях воды из-за сильного дождя

Новости часа: кабмин направит 15 млрд рублей на гарантии по погашению ипотеки многодетным

Новости часа: Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ допмеры защиты критически важных объектов. В заседании приняли участие спикеры обеих палат парламента и главы силовых ведомств

Температура в Москве в понедельник, 17 июля, вырастет до 27 градусов, потом опять опустится до 18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Из волгоградского лагеря, где рядом горела трава, в больницу доставили 12 детей. Об этом сообщили местные власти.

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