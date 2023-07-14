Новости часа: Путин обсудил с Совбезом РФ допмеры защиты критически важных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ допмеры защиты критически важных объектов. В заседании приняли участие спикеры обеих палат парламента и главы силовых ведомств

Температура в Москве в понедельник, 17 июля, вырастет до 27 градусов, потом опять опустится до 18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Из волгоградского лагеря, где рядом горела трава, в больницу доставили 12 детей. Об этом сообщили местные власти.