Фон дер Ляйен заявила, что не представляет Евросоюза без Украины

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Евросоюз без Украины. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в Мадриде с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает ТАСС.

В связи с этим она призвала обсудить, как будет выглядеть новый ЕС, механизм принятия решений, а также распределение общих бюджетных средств, какие общие программы будут реализовываться и какие сильные стороны будут у нового Евросоюза.

Ранее Украина полностью выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Страна выполнила условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ.