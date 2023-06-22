Украина полностью выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о вступлении в ЕС – ЕК

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Украина полностью выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Страна выполнила условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгелия.

Он отметил, что по остальным условиям "есть определенный прогресс". Это соответствует "тройке по пятибалльной системе". Еврокомиссия выставит финальные оценки в своем отчете по расширению ЕС в октябре, заключил политик.

Ранее сообщалось, что Евросоюз с начала спецоперации передал Киеву 70 миллиардов евро, в том числе 15 миллиардов на поставки оружия. Вместе с этим 17 миллиардов евро были распределены между государствами ЕС в качестве мер поддержки для украинских беженцев.

Также отмечалось, что Украина планирует попросить 400 миллиардов долларов, чтобы превратиться в "энергетический хаб Европы". Проект рассчитан на реализацию к 2050 году. Украина планирует локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо.

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября