Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию

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НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что сотрудничество РФ и Китая никогда не направлялось против других стран или каких-либо членов Североатлантического альянса, несмотря на то что речь идет об альянсах агрессивных по своей сути.

"НАТО не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию", – сказал официальный представитель Кремля.

Ранее члены Североатлантического альянса в рамках саммита заявляли, что Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности для НАТО.



НАТО также обратился к Китаю, призывая осудить проведение спецоперации и перестать оказывать поддержку РФ. Как уточнили в Альянсе, углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам евроатлантического блока.



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