Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

Большой и Мариинский театры являются мощными символами России и ее гордостью. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством попечительских советов двух ведущих театров страны.

На заседании присутствовал Сергей Собянин. Глава государства поблагодарил Большой и Мариинку за поддержку отечественной культуры и за большой вклад в укрепление единства российского народа.

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