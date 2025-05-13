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13 мая, 23:15

Культура

Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

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Большой и Мариинский театры являются мощными символами России и ее гордостью. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством попечительских советов двух ведущих театров страны.

На заседании присутствовал Сергей Собянин. Глава государства поблагодарил Большой и Мариинку за поддержку отечественной культуры и за большой вклад в укрепление единства российского народа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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