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Общество

Новости часа: Путин утвердил сохранение детских выплат до назначения единого пособия

Новости часа: Путин утвердил сохранение детских выплат до назначения единого пособия

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Новости часа: в РФ может появиться механизм выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников

Путин высказался об уголовной ответственности за дискриминацию россиян за границей

Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

Песков заявил, что Путин поддержал идею повышения призывного возраста

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин утвердил право на сохранение прежних выплат на детей до назначения единого пособия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии под Пензой, где погибли два человека. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Чебурашка" обогнал по сборам "Аватар" и стал самым кассовым фильмом в прокате РФ. Таковы данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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