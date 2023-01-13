Новости часа: Путин утвердил сохранение детских выплат до назначения единого пособия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин утвердил право на сохранение прежних выплат на детей до назначения единого пособия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии под Пензой, где погибли два человека. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Чебурашка" обогнал по сборам "Аватар" и стал самым кассовым фильмом в прокате РФ. Таковы данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).