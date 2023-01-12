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Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

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Специалисты закончили реконструкцию 75 столичных поликлиник. Об этом сообщил Сергей Собянин во время открытия здания филиала № 3 городской поликлиники № 2 в Нагорном районе на Ялтинской улице. Мэр столицы рассказал о решении реконструировать старые поликлиники Москвы до конца 2023 года.

Отмечается, что реконструкция завершена еще в двух поликлиниках, которые расположены в Академическом районе и Восточном Дегунине. Здания были практически полностью перестроены, медоборудование обновили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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