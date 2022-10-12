Путин передал дочери погибшей в ДНР Ольги Качуры звезду Героя России

Владимир Путин встретился с Еленой Карабет – дочерью погибшей в ДНР полковника Ольги Качуры – и передал ей звезду Героя России. Об этом сообщает РИА Новости.

Качура стояла у истоков создания народной милиции ДНР в 2014 году. Она являлась командующей дивизионом "Град" в Горловке, а также принимала участие в боевых действиях в Иловайске, Дебальцево, Авдеевке.

Ольга Качура была награждена звездой Героя России посмертно. Женщина погибла 3 августа в результате артобстрела. Путин присвоил ей звание Героя России в день ее смерти.

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