Новости последнего часа: до конца года 800 инициатив по развитию туризма получат гранты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца года еще около 800 инициатив по развитию туризма получат гранты. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

С 15 августа студенты смогут оформить справки для получения социальной стипендии в электронном виде. Об этом заявил Сергей Собянин.

В России могут ужесточить наказание за шум от мотоциклов и машин. Об этом сообщили в Госдуме.