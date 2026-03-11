Форма поиска по сайту

11 марта, 14:30

Политика

В Кремле усомнились в достоверности требований Ирана к США

Песков заявил, что ответ на удары по Брянску определят военные

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

Путин провел рабочую встречу с главой ДНР Пушилиным

В Кремле объяснили ограничение связи в Москве обеспечением безопасности

Путин заявил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ надежным партнерам

Путин провел совещание по ситуации с нефтью в мире

Путин подписал закон о поиске нужных людей через "Госуслуги"

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Владимир Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом

В Кремле поставили под сомнение достоверность требований Ирана к США для возобновления переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это может быть как правдивой информацией, так и вбросом.

Ранее СМИ сообщили, что Тегеран хочет гарантий ненападения Вашингтона на Исламскую Республику в будущем. Власти Ирана решили не соглашаться на какие-либо посреднические инициативы. Также речь шла о выплате репараций и согласии на реализацию "полного ядерного топливного цикла" на своих объектах атомной энергетики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

