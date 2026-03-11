В Кремле усомнились в достоверности требований Ирана к США

В Кремле поставили под сомнение достоверность требований Ирана к США для возобновления переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это может быть как правдивой информацией, так и вбросом.

Ранее СМИ сообщили, что Тегеран хочет гарантий ненападения Вашингтона на Исламскую Республику в будущем. Власти Ирана решили не соглашаться на какие-либо посреднические инициативы. Также речь шла о выплате репараций и согласии на реализацию "полного ядерного топливного цикла" на своих объектах атомной энергетики.

