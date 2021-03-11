Депутат рассказала о специфике работы в парламенте

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Белых приняла участие в студенческом парламентском часе. В частности, она рассказала, как быть женщиной в политике и что необходимо для карьерного роста.

"Для меня важно, чтобы я верила в то, что говорю. Если я в это не верю, я не возьмусь даже за доклад, – сказала она. – Сначала мне должно быть комфортно. Тогда я смогу увидеть того, кто в этом сомневается. Или ответить на те вопросы, которые мне задают".

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