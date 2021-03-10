Власти не будут держать в стране россиян, желающих отдыхать за рубежом – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин заявил, что власти не намерены искусственно удерживать в стране россиян, которые планируют провести свой отпуск за границей.

"Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом", – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Глава государства при этом попросил граждан обратить внимание на то, что в некоторых странах наблюдается непростая ситуация с коронавирусной инфекцией.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала россиянам провести свой отпуск летом внутри страны. Она отметила, что возможность россиян провести отпуск за рубежом зависит не столько от российских властей, сколько от ситуации в этих странах.

По ее словам, правительство делает все усилия для того, чтобы отдых на российских курортах был доступен для всех категорий населения.

