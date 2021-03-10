Власти не будут держать в стране россиян, желающих отдыхать за рубежом – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин заявил, что власти не намерены искусственно удерживать в стране россиян, которые планируют провести свой отпуск за границей.
"Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом", – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Глава государства при этом попросил граждан обратить внимание на то, что в некоторых странах наблюдается непростая ситуация с коронавирусной инфекцией.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала россиянам провести свой отпуск летом внутри страны. Она отметила, что возможность россиян провести отпуск за рубежом зависит не столько от российских властей, сколько от ситуации в этих странах.
По ее словам, правительство делает все усилия для того, чтобы отдых на российских курортах был доступен для всех категорий населения.
Москвичам рассказали о туристических направлениях на лето
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: