Россиян обязали предъявлять медицинские разрешения и ПЦР-тесты для въезда на Сейшелы

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Граждане РФ для посещения Сейшельских островов должны будут заранее получить медицинские разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ на Сейшелах.

"Для осуществления поездки требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Предварительное получение медицинского разрешения на въезд через специальную онлайн-платформу по-прежнему необходимо", – отметили в российском диппредставительстве.

В посольстве также подчеркнули, что перемещение туристов по острову будет осуществляться согласно действующим санитарным правилам, которые постоянно корректируются местными властями.

Ранее стало известно, что Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян, 25 марта. Министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегонде заявлял, что приезжающим не надо будет проходить 14-дневный карантин, но они должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.