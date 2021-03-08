Таиланд сократит карантин для привитых от COVID-19 иностранцев до 7 дней

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Таиланд с апреля сократит срок обязательного карантина для привитых от коронавируса иностранных граждан при въезде в страну с 14 до 7 дней, для непривитых – с 14 до 10 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
"Исходя из того, что в мире уже вакцинированы более 250 тысяч человек и процесс вакцинации продолжается, участники заседания посчитали правильным сократить время карантина по прибытии в Таиланд для ряда категорий граждан", – говорится в сообщении минздрава королевства, распространенном по итогам заседания комитета Таиланда по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.
Там уточнили, что иностранцам, которые прошли вакцинацию не менее чем за 14 дней и не более чем за 3 месяца до прибытия в Таиланд, сдали отрицательный ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета в стану, и подтвердили его при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд, карантин сокращается с 14 до 7 дней.
В свою очередь, для иностранцев, не имеющих свидетельства о прохождении вакцинации, но имеющих справку об отсутствии заражения коронавирусом, время карантина сокращается с 14 до 10 дней. Привитые граждане Таиланда, сдавшие два отрицательных анализа на территории страны будут помещаться на недельный карантин.
Отмечается, что новые правила вступят в силу с апреля.
Кроме того, участники заседания вынесли рекомендацию для ответственных органов власти рассмотреть полную отмену карантина с 1 октября для въезжающих в регионы, где вакцинация медработников, волонтеров, работников сферы туризма и групп риска проведена на 70%.
Ранее стало известно, что ограничения для туристов, прибывающих на Шри-Ланку, власти острова планируют смягчить. Это станет возможным после завершения в стране кампании по вакцинации от коронавируса.
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