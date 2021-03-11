Путин назвал 2020 год самым плохим для экономики после Второй мировой войны

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны, сообщил Владимир Путин.

"Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете", – сказал глава государства на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Он уточнил, что ВВП планеты за прошедший год сократился на 3,5%.

По его словам, кризис потребовал экстраординарных действий от стран, были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры.

Путин подчеркнул, что своевременные меры позволили преодолеть спад в экономике страны и выйти на ее восстановление. Он добавил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились благодаря целенаправленной экономической политике.

"Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной – это, безусловно, наша задача", – цитирует президента РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рецессия экономики России на фоне кризиса оказалась мягче, чем в остальном мире. Такое произошло впервые за постсоветский период.

Результаты были достигнуты в условиях сильного падения цен на нефть. За прошедший год ВВП России снизился на 3,1%. Падение оказалось сильнее, чем в 2015 году (-2%), но меньше, чем в 2009-м (-7,8%).

Отмечается, что сильное смягчение падения экономики РФ удалось достичь за счет антикризисных мер государства.