Бастрыкин поручил СК активнее бороться с преступностью в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным активнее работать в борьбе с преступностью в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя правоохранительного ведомства, за 2020 год злоумышленники совершили 510 396 преступлений с использованием информационных технологий. Это на 73% больше показателей 2019 года.

"Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться", – подчеркнул Бастрыкин.

Также глава СК привел статистику по раскрываемости подобных правонарушений. В 2020 году ведомство расследовало 11 493 таких преступления. Более 2,7 тысячи из них были связаны с хищением чужого имущества.

Кроме того, в Сети выявляют и террористические преступления. В минувшем году в суды были направлены 226 уголовных дел о подобных правонарушениях. В их числе – 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, а также 78 дел о преступлениях, совершенных в Сети.

Для борьбы с киберпреступностью, по мнению Бастрыкина, необходимо повышать профподготовку следователей и улучшать криминалистическое оснащение следственных структур. Для большей эффективности глава СК призвал к созданию четкого взаимодействия с интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что интернет может спровоцировать разрушение общества изнутри. Глава государства подчеркнул, что в Сети должны соблюдаться моральные законы, равно как и юридические и законодательные нормы.

