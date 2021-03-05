Бастрыкин поручил СК активнее бороться с преступностью в Сети

16:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным активнее работать в борьбе с преступностью в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам руководителя правоохранительного ведомства, за 2020 год злоумышленники совершили 510 396 преступлений с использованием информационных технологий. Это на 73% больше показателей 2019 года.
"Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться", – подчеркнул Бастрыкин.
Также глава СК привел статистику по раскрываемости подобных правонарушений. В 2020 году ведомство расследовало 11 493 таких преступления. Более 2,7 тысячи из них были связаны с хищением чужого имущества.
Кроме того, в Сети выявляют и террористические преступления. В минувшем году в суды были направлены 226 уголовных дел о подобных правонарушениях. В их числе – 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, а также 78 дел о преступлениях, совершенных в Сети.
Для борьбы с киберпреступностью, по мнению Бастрыкина, необходимо повышать профподготовку следователей и улучшать криминалистическое оснащение следственных структур. Для большей эффективности глава СК призвал к созданию четкого взаимодействия с интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.
Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что интернет может спровоцировать разрушение общества изнутри. Глава государства подчеркнул, что в Сети должны соблюдаться моральные законы, равно как и юридические и законодательные нормы.
Путин потребовал мониторить интернет, чтобы предотвратить преступления
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