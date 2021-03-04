Путин высказался о людях, толкающих детей на суицид

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин высказался в адрес людей, которые подталкивают детей на суицид в интернете.

"Когда сидит в интернете – такой крутой Рэмбо. А как только полиция зашла – в штаны наложил в прямом смысле этого слова... Букашка. Раздавить его не жалко", – заявил президент РФ на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Он возмутился тем, что люди, толкающие детей на самоубийство, могут зарабатывать на своей деятельности – размещать рекламу.

Говоря о детях, Путин отметил, что для кого-то они сегодня являются "предметом эксплуатации" и "инструментом для достижения эгоистических целей и денег".

Ранее в Кремле объяснили высказывание Путина о "хорьковых интересах". Там уточнили, что президент в целом подразумевал тех, кто занимается преступной деятельностью, и в частности людей, которые поощряют суицидальные наклонности в Сети. Он призвал реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.