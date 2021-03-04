В Кремле объяснили высказывание Путина о "хорьковых интересах"

14:44
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, кого глава государства обвинил в преследовании "хорьковых" целей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин", – заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что президент в целом подразумевал тех, кто занимается преступной деятельностью, и в частности людей, которые поощряют суицидальные наклонности в Сети.
Накануне российский лидер провел совещание с представителями МВД, в рамках которого попросил ведомство активно реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции, в том числе через социальные сети. Он также поручил проработать способы предотвращения информационных преступлений.
В начале марта власти Москвы предупредили родителей школьников об опасном челлендже в популярной социальной сети TikTok – здесь распространяли ролики с призывами к массовому суициду. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего.
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