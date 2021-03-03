Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию. На расширенном заседании коллегии МВД России он призвал серьезное внимание уделить борьбе с экстремизмом.

"Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что более 40 терактов предотвратили в РФ в 2020 году. В России ликвидировали 49 боевиков, задержали 36 бандглаварей. Также за это время на территорию страны не пустили 149 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму.