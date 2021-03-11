Депутат Мосгордумы Бускин: треки самых талантливых москвичей прозвучат в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Московской городской думы Игорь Бускин объявил о старте приема заявок на участие в 11-м сезоне проекта "Плейлист. Музыка в парках". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Бускин рассказал, что ранее плейлисты музыки, игравшей на столичных площадках отдыха, отбирались из наиболее качественных произведений советской эстрады и проходили жесткую идеологическую цензуру. Однако уже более пяти лет в парках звучит музыка без идеологической составляющей, но с отбором по критериям качества.
"Конкурс "Музыка в парках" – удобный механизм, позволяющий попасть в ротацию не только раскрученным продюсерами профессионалам, но и энтузиастам-самородкам. И очень возможно, что среди тех, кто подает заявки сейчас, в 11-м сезоне конкурса – будущие суперзвезды Москвы, которых мы все будем слушать, любить и ценить в ближайшие годы", – отметил депутат.
Результаты конкурса экспертное жюри объявит уже в апреле. Участникам необходимо уделить внимание качеству своих треков и соответствию развлекательному, "легкому" формату для ненавязчивого музыкального сопровождения.
Ранее метро Москвы запустило конкурс на озвучивание объявлений в поездах на одной из линий. Для участия в конкурсе всем совершеннолетним желающим необходимо записать короткий видеоролик с озвучкой, как в поезде. Итоги должны были озвучить 11 марта, но было принято решение продлить конкурс на неделю. Заявки на участие подали уже 800 человек.
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