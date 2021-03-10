Третий этап программы туристического кешбэка запустят в ближайшие недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств в виде кешбэка запустят в ближайшие недели.
"Здесь очень удобно, что для людей: можно комфортно забронировать гостиницу, получить кешбэк и отправиться в путешествие на личном автомобиле даже в короткую поездку", – рассказала Догузова во время совещания Владимира Путина с членами правительства.
Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря 2020 года.
Ранее тревел-журналист рассказала, в каких городах России можно почувствовать себя как за границей. В список "зарубежных" городов вошли Рязань, Йошкар-Ола, Таганрог и другие места. В каждом из них туристы могут почувствовать себя в совершенно другой стране и насладиться необычными пейзажами.
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