Третий этап программы туристического кешбэка запустят в ближайшие недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств в виде кешбэка запустят в ближайшие недели.

"Здесь очень удобно, что для людей: можно комфортно забронировать гостиницу, получить кешбэк и отправиться в путешествие на личном автомобиле даже в короткую поездку", – рассказала Догузова во время совещания Владимира Путина с членами правительства.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря 2020 года.

Ранее тревел-журналист рассказала, в каких городах России можно почувствовать себя как за границей. В список "зарубежных" городов вошли Рязань, Йошкар-Ола, Таганрог и другие места. В каждом из них туристы могут почувствовать себя в совершенно другой стране и насладиться необычными пейзажами.