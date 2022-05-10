Главы регионов РФ обязаны обеспечить тушение лесных пожаров – Путин

Главы регионов России обязаны обеспечить тушение лесных пожаров. Если ситуация выходит из-под контроля, то проблему нельзя замалчивать, заявил Владимир Путин.

По его словам, нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации. Регионам бюджет выделяет дополнительное финансирование для борьбы с лесными пожарами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

