Владимир Путин осмотрел выставку "Петр I. Рождение Империи". Проходит она на ВДНХ, в павильоне "Россия – моя история". Проект приурочили к 350-летию со дня рождения Петра Великого, его отмечают 9 июня.

Выставка на ВДНХ необычная. Это иммерсивный спектакль-биография с элементами живой графики. Создатели использовали систему считывания присутствия и движений. Все это переплетено со световыми и звуковыми эффектами. Основная тема – это факторы, которые повлияли на личность Петра Великого, а также рассказ о его реформах и историческом наследии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.