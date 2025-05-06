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06 мая, 15:15

Политика

Песков заявил об отсутствии реакции Киева на призыв к перемирию

Песков заявил об отсутствии реакции Киева на призыв к перемирию

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Песков прокомментировал решение Путина о перемирии на Украине

Официальных заявлений от Украины о готовности присоединиться к перемирию на время празднования 80-летия Победы в Москве не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, украинская сторона продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру, несмотря на инициативу о временном прекращении огня. Песков подчеркнул, что российская система ПВО и противодронной обороны действует эффективно, и в случае отсутствия взаимности удары будут отражены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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