Официальных заявлений от Украины о готовности присоединиться к перемирию на время празднования 80-летия Победы в Москве не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, украинская сторона продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру, несмотря на инициативу о временном прекращении огня. Песков подчеркнул, что российская система ПВО и противодронной обороны действует эффективно, и в случае отсутствия взаимности удары будут отражены.

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