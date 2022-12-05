Путин установил прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей

В России утвердили прожиточный минимум на 2023 год. Его величина на душу населения составит 14 375 рублей. Владимир Путин подписал соответствующий закон 5 декабря.

Согласно документу, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля. Отмечается, что цифры установлены с учетом высокой прогнозируемой инфляции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.